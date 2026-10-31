В Великобритании канцлер Джон Хили заявил, что министры не будут одобрять новые проекты морских ветровых электростанций, если они не смогут снизить счета потребителей за электроэнергию. Как сообщает The Guardian, решение будет касаться заявок на контракты с государственными субсидиями для новых офшорных ветровых проектов.

Условие для новых проектов

По словам Хили, правительство будет согласовывать такие проекты только тогда, когда сочтет, что британская электросеть способна передать потребителям всю выработанную электроэнергию без дополнительного роста расходов. Он пояснил, что нет смысла строить генерирующие мощности, которые невозможно подключить к сети, а затем оплачивать их отключение.

Канцлер заявил, что этот подход будет применен во время следующего аукциона по возобновляемой энергетике. При этом он подчеркнул, что чистая электроэнергия должна помочь ослабить зависимость счетов от международных цен на газ, однако переход к ней должен происходить в соответствующем темпе, в подходящих местах и при наличии сетевой инфраструктуры.

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Расходы на сеть и сокращение бюджета

В британском правительстве обеспокоены тем, что расходы на принудительное ограничение выработки ветровой энергии могут повышать счета. Оператор национальной энергосистемы Neso, который финансируется за счет платежей потребителей, вынужден платить ветровым электростанциям за остановку генерации, когда пропускной способности кабельной сети недостаточно.

Национальное аудиторское управление в сентябре предупредило, что к 2030 году домохозяйства и бизнес могут столкнуться с ежегодными расходами до 7,8 млрд фунтов стерлингов для решения этой проблемы. Хили также заявил, что без возобновляемых мощностей, введенных в последние годы, нынешний скачок цен на газ сильнее ударил бы по семьям и компаниям.

Заявление прозвучало после объявления о сокращении бюджета энергетического ведомства более чем на 3 млрд фунтов стерлингов, значительная часть которых должна пойти на оборонные расходы. В частности, на 741 млн фунтов будет сокращена программа, поощряющая замену газовых котлов на электрические тепловые насосы. Эксперты по возобновляемой энергетике предупредили, что такие сокращения могут помешать достижению целей по чистому отоплению.

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