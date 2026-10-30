Генеральный директор ExxonMobil Даррен Вудс и президент Chevron по добыче Клей Нефф отменили планы посетить энергетическую конференцию ADIPEC, которая пройдет 2–5 ноября в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. Причиной стали опасения по поводу безопасности, сообщает OilPrice со ссылкой на источники Reuters.

Вудс и Нефф должны были принять участие в одном из крупнейших ежегодных мероприятий нефтяной отрасли. При этом имя Вудса по состоянию на четверг все еще оставалось в онлайн-программе конференции. ExxonMobil и Chevron не комментировали сообщения об отмене поездок.

Ситуация с безопасностью в регионе

Решение руководителей компаний было принято на фоне того, что Вашингтон рассматривает возможность новой военной операции против Ирана. Президент США Дональд Трамп заявлял, что Соединенные Штаты не будут атаковать Иран до промежуточных выборов 3 ноября, однако позднее допустил вероятность еще одной военной операции.

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По данным OilPrice, Объединенные Арабские Эмираты не подвергались иранским атакам с мая. В Саудовской Аравии удары хуситов в этом месяце были направлены на международный аэропорт Эр-Рияда и штаб-квартиру Saudi Aramco. На прошлой неделе Государственный департамент США приказал части американских дипломатов покинуть королевство.

Ожидания от ADIPEC

Саудовская Аравия уже перенесла ежегодную Future Investment Initiative на 2027 год из-за нарушений авиасообщения после атак. WPC Energy Congress в Эр-Рияде в этом месяце все же состоялся, хотя нескольких руководителей крупных нефтяных компаний исключили из списка спикеров. Из-за закрытия аэропортов некоторым делегатам пришлось ехать в соседние страны, чтобы вылететь домой.

Организаторы ADIPEC ожидают рекордного участия: в прошлом году мероприятие, проводимое государственной нефтяной компанией ADNOC, посетили почти 240 тысяч человек. В этом году выставка должна собрать участников из более чем 170 стран. На мероприятии должны быть представлены более 120 американских компаний — это второе по численности национальное представительство после Китая. В программе также оставались генеральный директор BP Мег О’Нилл и генеральный директор Equinor Андерс Опедал.

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