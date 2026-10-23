Китай в октябре 2026 года, вероятно, увеличит импорт сырой нефти до более чем 10 млн баррелей в сутки — это будет самый высокий показатель с марта. Более высокие поставки могут снизить потребность страны использовать крупные коммерческие и стратегические запасы, сообщает OilPrice со ссылкой на данные Kpler, которые приводит Reuters.

Китай использовал запасы

По данным издания, после подорожания нефти выше 100 долларов за баррель Китай в течение большинства месяцев после марта сокращал закупки и использовал запасы сырой нефти. Перед началом войны с Ираном страна, по оценкам, накопила до 1,4 млрд баррелей в коммерческих и стратегических хранилищах.

В сентябре Китай сокращал запасы в среднем примерно на 530 тыс. баррелей в сутки. Эту оценку колумнист Reuters Клайд Расселл сделал на основании официальных показателей импорта, внутренней добычи и объемов переработки, поскольку Китай не публикует данные о запасах сырой нефти.

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В прошлом месяце общий объем поставок сырой нефти — из импорта и внутренней добычи — составил около 13,46 млн баррелей в сутки, тогда как нефтеперерабатывающие заводы переработали примерно 13,99 млн баррелей. Несмотря на сокращение запасов в течение года, Китай, по оценке OilPrice, все еще имел не менее 1,2 млрд баррелей сырой нефти в коммерческих и стратегических хранилищах.

Прогноз на четвертый квартал

Импорт в октябре может вырасти благодаря закупкам, совершенным в августе, когда Brent преимущественно стоила около 80 долларов за баррель. Издание также связывает возможное увеличение поставок с более высокими потоками нефти с Ближнего Востока и восстановлением китайского экспорта нефтепродуктов.

В то же время аналитики FGE NexantECA и Energy Aspects снизили предыдущий прогноз китайского импорта сырой нефти в четвертом квартале примерно на 400 тыс. баррелей в сутки. Теперь они ожидают 9,2–9,3 млн баррелей в сутки — значительно ниже среднего уровня 11,6 млн баррелей в сутки в прошлом году. Если цены будут оставаться высокими, Китай может вновь активнее использовать накопленные запасы вместо наращивания закупок.

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