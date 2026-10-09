Китай решил возобновить экспорт нефтепродуктов после недельной паузы. По информации OilPrice, ссылающегося на неназванные торговые источники Reuters, Пекин одобрил общий объем экспорта бензина, дизельного и авиационного топлива в октябре на уровне 3,7 млн метрических тонн.

Недельная пауза в экспорте

О приостановке поставок стало известно 1 октября. Тогда Reuters со ссылкой на источники сообщал, что государственные китайские компании отменяли даже уже запланированные экспортные партии топлива.

По оценке Kpler, приведенной в материале, коммерческие запасы дизельного топлива и газойля в Китае были примерно на 20 млн баррелей ниже довоенного уровня. Запасы бензина, согласно этим данным, были примерно на 9 млн баррелей ниже уровня, который Пекин стремится восстановить перед нормализацией экспорта.

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Рынок дизельного топлива

Старший аналитик рынка нефти Sparta Commodities Джун Го заявила CNA, что приостановка экспортных квот на нефтепродукты стала сигналом для рынка о неуверенности Китая в безопасности потоков сырой нефти с Ближнего Востока из-за возможных новых атак в Ормузском проливе.

Перед паузой Китай наращивал экспорт топлива. По официальным таможенным данным, в августе экспорт нефтепродуктов достиг 6,01 млн тонн — на 12,7% больше, чем годом ранее, и стал самым высоким показателем с марта 2024 года. По оценке OilPrice, если информация о возобновлении поставок подтвердится, это может ослабить напряженность на рынке дизельного топлива, где цены находятся на рекордных уровнях.

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