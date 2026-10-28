Китайские нефтепереработчики закупают нефть из Западной Африки и Бразилии после того, как ставки морского фрахта снизились по сравнению с рекордными уровнями в начале октября. Как сообщает OilPrice со ссылкой на торговые источники Bloomberg, некоторые переработчики приобрели сырье с поставкой в декабре с премией до 20 долларов за баррель к котировкам ICE Brent.

Ставки фрахта снизились

В начале октября перевозка нефти из Атлантического бассейна в Азию резко подорожала. По данным Vortexa, которые приводит Bloomberg, доставка барреля нефти с побережья Мексиканского залива США в Южную Корею превышала 42 доллара, из Бразилии в Китай — 39 долларов, а из Западной Африки в Китай — 32 доллара.

Впоследствии ставки на каждом из этих маршрутов снизились примерно на 10 долларов за баррель. По информации собеседников Bloomberg, это побудило китайские НПЗ приобрести нефть Ceiba из Экваториальной Гвинеи, Saturno из Анголы и Mero из Бразилии.

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Конкуренция за альтернативные сорта

В то же время конкуренция с Индией за российский сорт ESPO с Дальнего Востока России — государства-агрессора — повысила его цену. Независимые китайские переработчики, известные как teapots, ищут самые дешевые доступные партии сырья.

Стоимость рейса супертанкера из США в Азию, которая ранее в этом месяце достигала 80 млн долларов, на прошлой неделе составляла около 60 млн долларов. Из-за высоких транспортных расходов азиатские НПЗ заказывают мало американской нефти с поставкой в ноябре, отмечает OilPrice.

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