Конотоп пять дней оставался без стабильного электроснабжения: Шмыгаль объяснил причины

В Конотопе Сумской области в результате российских ударов были повреждены три ключевые подстанции, обеспечивающие город электроэнергией. На восстановление электроснабжения и перевод сети на постоянную схему энерговикам потребовалось пять дней.

По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, специалисты «Укрэнерго» и облэнерго пять раз пытались восстановить электроснабжение.

Однако работы затруднялись повторными повреждениями объектов, короткими замыканиями и новыми повреждениями сети.

Электроснабжение восстанавливали постепенно — ежедневно подключали от 5 до 8 тысяч абонентов. На четвёртый день электроснабжение восстановили для всех потребителей, а на пятый их временно отключили на несколько часов, чтобы перевести сеть на постоянную схему питания.

Газоснабжение в городе не прерывалось. В то же время возникли перебои с водой из-за отсутствия резервного питания от дизельных генераторов на местном водоканале. Во время восстановительных работ энергетики в первую очередь подключали именно его.

Источник: Денис Шмыгаль

Напомним, что Конотоп пятый день без света после российских ударов, существует угроза дефицита дизельного топлива.

Видео: Конотоп четвертые сутки без света после российских ударов.

В Конотопе Сумской области восстановили электроснабжение после пяти суток без света. Город снова получает электроэнергию после длительного отключения.

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