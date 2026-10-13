13 октября Куба отменила законы о нефти, действовавшие с 1938 и 1959 годов, и ввела новую правовую базу для разведки и добычи углеводородов. Решение было принято на фоне дефицита топлива и длительных перебоев с электроснабжением. По данным Anadolu Agency, изменения были опубликованы в Официальном вестнике Кубы.

Новые условия для инвесторов

Реформа была введена декретом-законом №135/2026 и декретом №184/2026. Они регулируют разведку, добычу, переработку, транспортировку, хранение и продажу нефти и природного газа.

Новые правила предусматривают соглашения о разделе продукции сроком до 40 лет с возможностью продления еще на 10 лет. Нефтяные концессии могут действовать до 30 лет и продлеваться еще на десятилетие. Законодательство также позволяет заключать контракты на нефтесервисные услуги со специализированными компаниями.

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Контроль государства сохраняется

Несмотря на открытие сектора для международного участия, месторождения нефти и газа остаются в государственной собственности. Власти могут отказать в выдаче разрешений по соображениям национальной безопасности и отдавать приоритет внутренним энергетическим потребностям при распределении добытой продукции.

Новый механизм устанавливает ограничения на возмещение расходов по соглашениям о разделе продукции, концессионные сборы и роялти. Также предусмотрены меры защиты от уклонения от уплаты налогов и вывода прибыли за границу через завышение расходов или операции между связанными компаниями. Операторы обязаны соблюдать экологические требования и нормы безопасности и могут нести ответственность за ущерб от деятельности, связанной с углеводородами.

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