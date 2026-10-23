В городе Кусима префектуры Миядзаки в Японии представители Министерства экономики, торговли и промышленности проинформировали местные власти о возможном проведении документального исследования для выбора места окончательного захоронения высокоактивных радиоактивных отходов атомных электростанций. Мэр Кусимы Коити Такэда заявил, что министерство не просило город согласиться на исследование и никакого решения по этому вопросу не принималось, сообщает The Japan Times.

Первый этап выбора площадки

Документальное исследование является первым из трех этапов процедуры выбора площадки для такого объекта. Министерство может обратиться к Кусиме с просьбой разрешить его проведение. В случае проведения исследование продлится около двух лет: специалисты будут изучать по геологическим картам и другим документам потенциальные риски, связанные с вулканами и разломами.

Центральное правительство Японии в 2017 году включило Кусиму в карту научных характеристик территорий. В нее вошли районы, где, по оценке властей, существует относительно высокая вероятность обнаружить благоприятные условия для размещения объекта, в частности при отсутствии поблизости вулканов или активных разломов. Прибрежное расположение города также считают благоприятным для транспортировки.

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Исследования в пяти локациях

Документальные исследования уже завершены или продолжаются в пяти локациях: в городке Сутцу и селе Камоэнаи на Хоккайдо, в городке Гэнкай в префектуре Сага, на острове Минамиторисима в архипелаге Огасавара и в городе Хитатиномия в префектуре Ибараки.

Ранее в этом году министерство обратилось к селу Огасавара, которому принадлежит Минамиторисима, а также к Хитатиномии с просьбой согласиться на такие исследования. Оба муниципалитета согласились. Министр экономики, торговли и промышленности Рёсэй Акадзава отказался комментировать встречу в Кусиме, но заявил, что центральное правительство будет возглавлять работу по увеличению числа территорий для документальных исследований.

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