Минэнерго призвало не публиковать фото и видео с мест ударов по объектам энергетики

Министерство энергетики призвало украинцев не распространять фото и видео с мест российских ударов по энергетической инфраструктуре.

В ведомстве пояснили, что даже отдельные кадры могут содержать информацию о месте удара, характере повреждений и ходе ремонтных работ. Эти данные могут быть использованы для корректировки дальнейших атак.

Кроме того, публикация таких материалов создает дополнительные риски для энергетиков, работающих на поврежденных объектах, и может затруднять их работу.

В Минэнерго просят не снимать и не публиковать поврежденные объекты, передвижение ремонтных бригад и процесс восстановления. Оперативную информацию о последствиях атак и состоянии энергосистемы рекомендуют получать только из официальных источников.

Источник: Министерство энергетики Украины

В Киеве и Киевской области осмотрели подстанции «Укрэнерго» и другие объекты генерации электроэнергии, которые систематически атакует Россия. Во время визита проверили последствия последних российских ударов по энергетической инфраструктуре и ход восстановительных работ.

Из-за российских атак остались без электричества потребители в шести областях.

Российский дрон поразил энергообъект в Полтавской области, без света остались 6 тысяч потребителей.

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