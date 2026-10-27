Странам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии могут потребоваться годы, чтобы подготовиться к новому крупному сбою в энергоснабжении. Об этом в Сингапуре заявила министр энергетики Филиппин Шарон Гарин, сообщает Channel NewsAsia.

По ее словам, государствам региона необходимо укреплять энергетическую инфраструктуру и создавать аварийные запасы топлива. Хотя в АСЕАН существует договоренность о взаимопомощи стран-членов в случае дефицита поставок, не все участники объединения готовы реагировать на новый кризис.

Гарин отметила, что регион по-прежнему сталкивается с неопределенностью в вопросе энергоснабжения после перебоев, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке. В частности, Филиппины начали строить первый государственный объект для хранения запасов топлива и пересматривают правила защиты потребителей от внезапного роста цен.

Энергосеть требует двусторонних договоренностей

Министр также подчеркнула, что развитие региональной энергосети ASEAN Power Grid будет зависеть от отдельных договоренностей между странами о трансграничных соединениях. Члены АСЕАН ранее достигли консенсуса относительно обновленного меморандума о взаимопонимании по этой сети.

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Гарин назвала это важным политическим сигналом, однако предостерегла, что сам документ не означает немедленного строительства новых линий электропередачи. Для Филиппин это может означать необходимость двусторонних переговоров с Малайзией, Индонезией и Сингапуром. Потенциальное подводное соединение с Индонезией, по ее словам, потребует согласования правил ценообразования на электроэнергию, маршрута инфраструктуры и коммерческой модели проекта.

Газ останется в энергобалансе

Несмотря на намерения наращивать возобновляемую генерацию, Филиппины сохранят сжиженный природный газ в энергетическом балансе. Гарин объяснила, что газовые мощности должны обеспечивать гибкую выработку электроэнергии, когда солнечная или ветровая генерация недоступна.

Филиппины планируют довести долю возобновляемой энергии в производстве электроэнергии до 35% в 2030 году и до 50% в 2040 году. В то же время, по словам министра, страна также увеличивает использование природного газа для надежного электроснабжения.

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