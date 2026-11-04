Оптовые цены на пеллеты в Польше снизились, и розничные цены также должны пойти вниз, заявила министр климата и окружающей среды Паулина Хенниг-Клоска. Если этого не произойдет, польское Управление по защите конкуренции и потребителей может проверить рынок на предмет возможного ценового сговора.

Импорт и теплая погода

Как сообщает RMF24, глава министерства связала снижение оптовых цен с увеличением импорта пеллет в Польшу и теплой для этого времени года погодой. По ее словам, удешевление в розничной торговле было бы естественным следствием падения оптовых цен.

Сейчас средняя розничная цена пеллет в Польше превышает 2 тысячи злотых за тонну.

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Спрос опережает предложение

В конце августа польское Управление по защите конкуренции и потребителей сообщало, что следит за ситуацией на энергетическом рынке. В ведомстве объясняли предыдущее повышение стоимости топлива возросшим спросом из-за популярности пеллетных котлов, тогда как предложение древесного сырья не успевает за ним.

Регулятор отмечал, что пеллетными котлами в Польше пользуются около 450 тысяч домохозяйств — более чем на 90 тысяч больше, чем в 2023 году. По данным ведомства, в 2025 году приблизительно 77% заявок на финансирование замены источников тепла по программе «Чистый воздух» касались котлов на пеллетах и древесине.

Управление также указывало на сокращение продажи древесины государственными лесами. Высококачественные пеллеты класса A1 преимущественно производят из опилок и остатков деревообработки на лесопильнях.

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