Министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухайль аль-Мазруи заявил в Абу-Даби, что в отдельные периоды экспорт нефти страны превышал довоенные показатели, несмотря на перебои в судоходстве через Ормузский пролив. Об этом он сказал во время конференции ADIPEC, сообщает The National.

По словам министра, Эмираты стремились не допустить резкого роста цен на сырьевые товары и частично компенсировали сокращение поставок из других стран. Аль-Мазруи не уточнил, в какие именно периоды экспорт превышал довоенный уровень и каковы были его объемы.

Падение и восстановление экспорта

Данные Kpler, приведенные изданием, свидетельствуют, что в июне ОАЭ экспортировали 3,94 млн баррелей сырой нефти и конденсата в сутки — это был самый высокий месячный показатель за предыдущий год. В марте, когда блокада Ормузского пролива сократила экспорт, его объем упал до рекордно низких 2,13 млн баррелей в сутки.

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Аль-Мазруи отметил, что поддержать поставки помогли готовность флота и судов, а также нефтепровод Хабшан—Фуджейра, известный как нефтепровод Запад—Восток. Он позволяет транспортировать до 1,5 млн баррелей нефти в сутки в обход Ормузского пролива.

Расширение трубопровода

В мае ОАЭ объявили о расширении нефтепровода Запад—Восток, которое планируют завершить до 2027 года. Ожидается, что проект вдвое увеличит экспортные мощности через Фуджейру.

По данным The National, цены на нефть оставались нестабильными: Brent торговалась вблизи 110 долларов за баррель, а West Texas Intermediate — примерно по 100 долларов за баррель. В марте цена Brent превышала 120 долларов за баррель.

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