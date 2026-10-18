Министр энергетики США Крис Райт заявил, что администрация президента Дональда Трампа не нарушила обещание снизить цены на бензин, хотя средняя стоимость топлива в стране превышает показатель прошлого года. Об этом он сказал в эфире CNN, сообщает The Hill.

Позиция министра

Ведущая CNN Дана Баш напомнила Райту о его мартовском прогнозе, согласно которому цены на бензин должны были снизиться в течение нескольких недель, а не месяцев, и спросила, не подвела ли администрация американцев. Министр ответил, что этого не произошло.

Райт также заявил, что активная фаза атак в конфликте, которую он оценивал в четыре-шесть недель, завершилась в эти сроки. Он признал, что не удовлетворен нынешним уровнем цен, но отметил: бензин и дизельное топливо дешевели в последние недели и, по его словам, продолжат дешеветь. Райт повторил, что средняя цена бензина в стране не приближалась к уровню выше 5 долларов за галлон.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Цены и поставки дизеля

По данным AAA, средняя цена бензина в США в воскресенье составляла 4,29 доллара за галлон против 3,04 доллара годом ранее. В ряде западных штатов цена превышала 5 долларов: в штате Вашингтон она составляла 5,39 доллара, в Неваде — 5,40 доллара, на Гавайях — 5,63 доллара, в Калифорнии — 6,18 доллара. На отдельных заправках в районе Лос-Анджелеса цены достигали более 7 долларов за галлон.

В марте Райт прогнозировал, что летом бензин может подешеветь ниже 3 долларов за галлон, однако предупреждал, что гарантий нет. В июне он допустил, что цена может не опуститься ниже этой отметки до 2027 года. Трамп раскритиковал этот прогноз, назвав его совершенно неправильным.

Ранее в этом месяце Трамп заявил, что Российская Федерация, государство-агрессор, немедленно поставит 300 тыс. тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки, а еще 500 тыс. тонн — в ноябре. Это вызвало критику законодателей обеих партий на фоне одобрения санкционного пакета против России из-за ее войны против Украины. Аналитик Wood Mackenzie Изабель Гилкс отметила, что объявленные объемы составляют менее 5% спроса США на дизельное топливо в ближайшие месяцы, поэтому окажут очень ограниченное влияние на розничные цены.

Читай нас в