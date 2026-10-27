В Варшаве министр финансов Польши Анджей Доманьский заявил, что страна никогда не согласится на возвращение к привычному формату отношений с Российской Федерацией — государством-агрессором, в частности на восстановление зависимости от российского газа и сырья. Он сделал это заявление во время Польско-германского экономического форума, сообщает Anadolu Agency.

ЕС сокращает зависимость от российской энергии

После вторжения России в Украину Европейский Союз существенно сократил импорт российского трубопроводного газа. Страны-члены ЕС также договорились постепенно отказаться от оставшихся поставок в течение ближайших нескольких лет. Это является частью более широких усилий по уменьшению энергетического влияния Москвы на Европу.

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Польша диверсифицировала поставки

Польша была среди наиболее активных сторонников прекращения импорта российских энергоносителей и начала диверсифицировать поставки еще до полномасштабного вторжения. Страна расширила импорт сжиженного природного газа через терминал в Свиноуйсьце и получает норвежский газ по газопроводу Baltic Pipe, который начал работу в 2022 году.

Доманьский выступил на четвертом Польско-германском экономическом форуме, где Варшава и Берлин заявили о намерении усилить экономическое и промышленное сотрудничество. В то же время Польша и Германия нередко имели разные подходы к энергетической политике и сохранению экономических связей с Россией. В Германии ультраправая партия «Альтернатива для Германии» выступает за возобновление импорта российских нефти и газа и перезапуск Nord Stream. Ее лидер Алиса Вайдель заявляла о намерении восстановить германо-российские экономические связи.

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