Министр экономики, торговли и промышленности Японии Рёсэй Акадзава призвал усилить сотрудничество между странами — производителями и потребителями нефти, наращивать нефтяные запасы и развивать энергетическую инфраструктуру в Азии. Об этом он заявил в ходе онлайн-выступления на министерской встрече Международного энергетического форума, сообщает The Japan Times.

Риски для поставок

По словам Акадзавы, энергетическая безопасность приобретает все большее значение на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке. Япония стремится уменьшить уязвимость азиатских стран к перебоям в поставках нефти, в частности тем, которые могут возникать из-за нестабильности в этом регионе.

В рамках представленной в апреле инициативы Partnership on Wide Energy and Resources Resilience Asia Япония намерена расширять региональные резервы нефти, укреплять цепочки поставок и улучшать возможности реагирования на чрезвычайные ситуации в сотрудничестве со странами — производителями энергоносителей.

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Сотрудничество с производителями

Министр также упомянул планы Азиатского сообщества нулевых выбросов углубить взаимодействие со странами — производителями нефти и усилить координацию в случае чрезвычайных ситуаций. По его словам, Япония стремится быть посредником между ближневосточными производителями нефти и странами Азии, чтобы способствовать стабильности мировых поставок энергии.

Министерская встреча Международного энергетического форума объединяет министров энергетики из более чем 60 крупных стран — производителей и потребителей нефти и газа. Участники обсуждали энергетическую безопасность, инвестиции в устойчивую энергетику и торговлю.

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