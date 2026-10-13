Министры энергетики стран АСЕАН во время встречи на Филиппинах согласовали усиленный механизм планирования ASEAN Power Grid — проекта по соединению национальных электросетей региона. Они также обсудили возможность ускорить его реализацию, которую предыдущие исследования предусматривали к 2045 году.

Как сообщает Climate Home News, проект должен обеспечить трансграничную торговлю чистой электроэнергией через сеть подземных и подводных интерконнекторов. Это позволит странам с избытком производства из возобновляемых источников поставлять электроэнергию соседям и крупным центрам потребления, в частности Сингапуру.

Ответ на зависимость от импорта топлива

Новый импульс планам придал энергетический кризис после нарушения поставок нефти и газа через Ормузский пролив. На фоне роста цен Таиланд возобновил работу выведенных из эксплуатации угольных электростанций, а Филиппины объявили национальную чрезвычайную ситуацию в энергетике.

Министр энергетики Филиппин Шэрон Гарин заявила, что страны региона располагают разными ресурсами: Филиппины — солнечной энергетикой, Малайзия — гидроэнергетикой, а Индонезия — геотермальной энергетикой. По ее словам, общая сеть позволит эффективнее использовать эти ресурсы и укрепить энергетическую безопасность.

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Инвестиции и существующие соединения

По оценке Международного энергетического агентства, для расширения и модернизации электросетей Юго-Восточной Азии к 2050 году потребуется более 300 млрд долларов. Из этой суммы 27 млрд долларов необходимы для создания трансграничных соединений к 2040 году.

По состоянию на 2025 год из 18 приоритетных проектов интерконнекторов работали девять, с общей мощностью около 10 ГВт. Еще 13,7 ГВт запланировано к 2040 году. Одним из действующих элементов системы является линия, по которой до 200 МВт гидроэлектроэнергии из Лаоса поступает в Сингапур через Таиланд и Малайзию.

Среди главных препятствий для проекта остаются согласование регуляторных и правовых норм, правила тарификации передачи электроэнергии и привлечение частного капитала. Сингапур, который получает более 90% электроэнергии из газа, планирует к 2035 году импортировать 6 ГВт низкоуглеродной электроэнергии, значительную часть — через будущие региональные интерконнекторы.

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