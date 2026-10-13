Моделирование Принстонской лаборатории физики плазмы Министерства энергетики США (PPPL) указывает, что нагрев плазмы перед её сжатием потенциально может существенно сократить энергию, необходимую для достижения зажигания термоядерной реакции. Об этом сообщает OilPrice.

При традиционном подходе плазму сначала сжимают, увеличивая её плотность, а затем нагревают до сверхвысоких температур. Новая модель предлагает изменить последовательность этих процессов. Исследователи считают, что такой подход может сделать путь к зажиганию более энергоэффективным, однако выводы модели пока носят теоретический характер.

Влияние вольфрама

Модель также показала, что примесь вольфрама в плазме может значительно усложнить достижение зажигания. Согласно её данным, содержание всего одной части вольфрама на 10 тысяч частей плазмы способно вдвое повысить необходимое для этого давление.

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Это имеет значение для установок нового поколения, где вольфрам выбрали материалом внутренних стенок из-за его способности выдерживать очень высокие температуры. Попадание даже небольшого количества этого металла в плазму может ухудшить эффективность процесса и повлиять на стабильность эксперимента.

Возможная защита реакторов

В качестве возможного способа предотвратить загрязнение плазмы вольфрамом рассматривают покрытие внутренних поверхностей жидким литием. Физик PPPL Джонатан Менард отметил, что результаты требуют дальнейшего изучения, но они обозначают направление для будущих исследований.

По данным издания, первое успешное зажигание термоядерного синтеза было достигнуто в 2022 году в Национальной лаборатории Ливермора в Калифорнии. В то же время отрасль всё ещё далека от практического и коммерческого применения термоядерной энергетики.

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