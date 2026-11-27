По состоянию на 14:20 пятницы, 27 ноября, в некоторых районах Киевской области действуют экстренные графики отключения электроэнергии.

«Киевская область: по распоряжению «Укрэнерго» в Бучанском, Обуховском и Фастовском районах введены экстренные отключения. Напомним, что во время экстренных отключений графики не действуют», — говорится в сообщении ДТЭК в Telegram.

Напомним, 27 ноября свет будут отключать в течение суток.

Россия перешла от точечных ударов по ключевому оборудованию энергоподстанций к массированным атакам кассетными боеприпасами, пытаясь повредить как можно больше элементов инфраструктуры.

Трипольская теплоэлектростанция в Киевской области полностью прекратила выработку электроэнергии и тепла из-за масштабных разрушений, вызванных российскими атаками. В настоящее время на территории предприятия продолжается разбор завалов.

9 ноября в результате очередной атаки была повреждена Трипольская теплоэлектростанция. В «Центрэнерго» назвали последствия обстрела чрезвычайно серьёзными.

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