В Коростышевской общине Житомирской области временно приостанавливают работу «пунктов стойкости» в связи с улучшением ситуации с электроснабжением.

В то же время российские войска атаковали объект критической инфраструктуры на территории общины. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Местные власти призывают жителей следить за официальными сообщениями, не игнорировать воздушные тревоги и своевременно направляться в укрытия. Также граждан просят не публиковать фото и видео с места удара и работы профильных служб.

Источник: Юрий Денисовец, пост в Facebook.

По состоянию на утро 21 октября из-за российских обстрелов часть потребителей в шести областях Украины осталась без электроэнергии. По данным «Укрэнерго», в некоторых регионах также действуют графики отключений света в объеме до двух очередей.

В результате российской атаки на Киев погиб человек, дрон попал в 24-этажное здание.

Напомним, российские дроны атаковали Киев, в двух районах возникли пожары.

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