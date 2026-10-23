Частная компания North American Blue Energy Partners (NABEP), которая сотрудничает с администрацией США для наращивания нефтедобычи в Венесуэле, с августа увеличила добычу примерно на 20 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Как сообщает OilPrice со ссылкой на источник Bloomberg, знакомый с деятельностью компании, в середине октября ее добыча составляла около 223 500 баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Новые буровые установки

По словам собеседника Bloomberg, NABEP в ближайшее время планирует активировать еще три буровые установки на месторождениях, которые уже эксплуатирует. Это должно удвоить количество активных установок в проектах компании.

Сейчас NABEP имеет три активные буровые установки в районе Хунин в нефтяном поясе Ориноко в Венесуэле. Одна из новых установок уже прибыла в страну, утверждает источник Bloomberg.

Планы расширения

25-летний план NABEP предусматривает привлечение в Венесуэле в общей сложности 60 буровых установок и 70 единиц тяжелой строительной техники. Компания рассчитывает впоследствии увеличить собственную добычу в стране в десять раз.

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NABEP возглавляет бизнесмен венесуэльского происхождения Алехандро Бетанкур. Компания заявляет о намерении быстро расширять деятельность на озере Маракайбо и в нефтяном поясе Ориноко, а ее краткосрочная цель — увеличить добычу до более чем 1 млн баррелей в сутки.

По данным OilPrice, временные власти Венесуэлы предоставили NABEP 100-летние концессии на 17 нефтяных месторождений с подтвержденными запасами примерно 65 млрд баррелей. Издание отмечает, что новая нефтяная инфраструктура может потребовать до 100 млрд долларов инвестиций.

В то же время аналитическая компания Rystad Energy в сентябре заявила, что оценка в 100 млрд долларов отражает долгосрочную потребность в финансировании, а не уже привлеченный капитал. NABEP не раскрывала детальную структуру финансирования операций.

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