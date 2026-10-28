Группа «Нафтогаз» и Государственный департамент США подписали меморандум о сотрудничестве в нефтегазовом секторе.

Документ предусматривает привлечение американских инвестиций, технологий и опыта для увеличения добычи и повышения эффективности украинской энергетической отрасли.

Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Федоренко.

По его словам, меморандум создает основу для участия американских компаний в совместных проектах в Украине. «Нафтогаз» заинтересован в привлечении иностранных партнеров, обладающих современными технологиями и финансовыми возможностями для развития отрасли.

Следующим шагом станет привлечение потенциальных инвесторов к переговорам и подготовка конкретных инвестиционных проектов.

Источник: Сергей Федоренко, Facebook

Исполняющий обязанности председателя правления «Нафтогаза» Сергей Федоренко сообщил, что Украина планирует импортировать газ в течение зимнего периода. Наибольшие объемы закупок ожидаются в пик отопительного сезона — в начале 2027 года. По словам главы компании, самым сложным периодом станет первый квартал следующего года.

Напомним, что «Нафтогаз» подготовил 24 сценария работы зимой с учетом атак России.

Россияне атаковали газодобывающий объект «Нафтогаза» в Харьковской области.

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