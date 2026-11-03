В Объединенных Арабских Эмиратах нефтесервисные компании, работающие на Ближнем Востоке, сообщили о росте затрат на логистику, топливо и персонал на фоне войны с Ираном. Как сообщает OilPrice, участники энергетической конференции ADIPEC в Абу-Даби заявили, что по отдельным контрактам логистические расходы выросли втрое, затраты на топливо удвоились, а расходы на оплату труда увеличились до 40%.

Затраты на доставку оборудования

Генеральный директор итальянской инженерной компании Maire Алессандро Бернини сообщил, что логистические расходы по некоторым ближневосточным контрактам утроились, а затраты на рабочую силу выросли на 30–40%. По его словам, это сокращает маржу подрядчиков и увеличивает стоимость завершения энергетических проектов. Бернини также предупредил, что дополнительные расходы в конечном итоге могут повлиять на цены на энергоносители и инфляцию.

Руководители компаний связали финансовое давление с девятимесячным конфликтом, который, по их словам, повредил инфраструктуру, вызвал эвакуацию работников и усложнил перевозку оборудования через Ормузский пролив. Генеральный директор итальянского энергетического подрядчика Saipem Алессандро Пулити заявил, что компания месяцами находилась вблизи Ормузского пролива, ожидая возможности доставить оборудование.

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Неравномерная динамика в отрасли

Компания National Energy Services Reunited, работающая в Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейте, Омане и Ираке, дольше хранит материалы на складах, чтобы защититься от перебоев в поставках. Генеральный директор NESR Шериф Фода отметил, что подрядчики часто не могут компенсировать эти дополнительные расходы.

Финансовые результаты компаний демонстрируют неоднородную динамику. SLB сообщила о последовательном росте квартальной выручки на Ближнем Востоке и в Азии на 9% — до 2,81 млрд долларов, хотя это на 6% меньше, чем годом ранее. Baker Hughes отчиталась о 1,26 млрд долларов выручки от нефтесервисных услуг в этих регионах — на 13% меньше в годовом выражении, частично из-за продажи части бизнеса.

Более высокие цены на нефть стимулировали дополнительное бурение на отдельных рынках и создали больше работы для сервисных компаний. В то же время оборудование, персонал и транспортировка, необходимые для выполнения этих работ, существенно подорожали.

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