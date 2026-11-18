Ситуация по-прежнему остается сложной также в Днепропетровской и Полтавской областях.

Удары по энергетической инфраструктуре зафиксированы в Одесской, Николаевской и Запорожской областях.

По словам президента, в пострадавших регионах работают ремонтные бригады, обеспеченные необходимыми ресурсами и оборудованием.

Также Украина совместно с партнерами готовит дополнительные пакеты поддержки для энергетики на ближайшие недели и месяцы.

Источник: Владимир Зеленский.

Днепр полностью обесточен после вражеской атаки на энергетические объекты региона.

Российские дроны обесточили 33 населенных пункта в Николаевской области, повреждены дома.

Россия атаковала энергетическую инфраструктуру, в восьми областях наблюдается отключение электроэнергии.

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