Наиболее сложная ситуация с электроснабжением сложилась в Харьковской и Сумской областях — Зеленский
Ситуация по-прежнему остается сложной также в Днепропетровской и Полтавской областях.
Удары по энергетической инфраструктуре зафиксированы в Одесской, Николаевской и Запорожской областях.
По словам президента, в пострадавших регионах работают ремонтные бригады, обеспеченные необходимыми ресурсами и оборудованием.
Также Украина совместно с партнерами готовит дополнительные пакеты поддержки для энергетики на ближайшие недели и месяцы.
Источник: Владимир Зеленский.
Днепр полностью обесточен после вражеской атаки на энергетические объекты региона.
Российские дроны обесточили 33 населенных пункта в Николаевской области, повреждены дома.
Россия атаковала энергетическую инфраструктуру, в восьми областях наблюдается отключение электроэнергии.