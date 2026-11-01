Компания National Grid договорилась о покупке 73 акров земли в Дорман-Пойнт на Тиссайде в Великобритании. Сделка является шагом к строительству крупнейшей в стране электроподстанции, которая потенциально сможет снабжать электроэнергией крупный запланированный дата-центр поблизости, сообщает The Guardian.

Участок расположен на территории, принадлежащей Teesworks — местному государственно-частному партнерству. О договоренности о покупке земли стало известно на прошлой неделе.

Планы по дата-центру

В прошлом году появились сообщения, что правительство Великобритании выбрало Teesworks площадкой для нового дата-центра искусственного интеллекта. Для проекта уже поданы заявки на получение разрешения на строительство комплекса площадью почти 500 тысяч квадратных метров.

Руководитель земельного направления National Grid Мэтт Пирс заявил, что соглашение стало результатом сотрудничества сторон для развития важной инфраструктуры. По его словам, проект должен поддержать развитие технологий искусственного интеллекта и цифрового сектора, а также следующий этап промышленного и экономического развития региона.

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Электрические мощности

Мэр объединенной администрации долины Тис Бен Хоучен сказал Sky News, что главной проблемой для застройщиков дата-центров является быстрое подключение достаточных электрических мощностей. По его словам, доступность до 3,2 ГВт мощности позволит региону конкурировать за инвестиции с США, странами Персидского залива и частью Европы.

На прошлой неделе правительство Великобритании опубликовало проект национальной политики в отношении дата-центров, назвав их столь же важными для экономики, как железные дороги и электросети. В то же время быстрое строительство таких объектов уже вызвало протесты общественных групп в разных частях страны.

По данным издания, инфраструктурная группа Balfour Beatty может получить работы по строительству подстанции для National Grid, а Steel River Power активно участвует в проекте.

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