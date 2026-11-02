В Германии уровень заполнения газохранилищ 2 ноября в среднем составлял 61%, что ниже установленной законом цели. Несмотря на это, Министерство экономики страны заявило, что поставки газа будут обеспечены в течение предстоящей зимы, сообщает The Local.

Запасы ниже целевого уровня

Законодательная цель предусматривала заполнение газохранилищ на 70% к 1 ноября. По данным европейской платформы мониторинга энергетики AGSI, показатель Германии также был ниже среднего уровня в Европейском Союзе, который приближался к 75%.

В Министерстве экономики отметили, что даже при нынешнем уровне запасов поставки газа на зимний период обеспечены. Представительница ведомства объяснила это диверсификацией источников поставок после энергетического кризиса, наступившего после полномасштабного вторжения Российской Федерации — государства-агрессора — в Украину в 2022 году.

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Импорт СПГ и новые терминалы

По данным министерства, увеличение поставок сжиженного природного газа помогло снизить риски для энергоснабжения. Германия расширила импортные мощности, в частности построив новые терминалы для приема СПГ. Большую часть такого газа страна получает из США, а часть поставок поступает с Ближнего Востока.

В то же время ассоциация операторов газохранилищ INES назвала невыполнение целевого показателя четким сигналом о необходимости совершенствовать механизмы подготовки к зиме. Организация заявила, что для выполнения таких целей нужны более жесткие законодательные нормы. В сентябре Министерство экономики поручило государственной энергетической компании нарастить резервы газа, сославшись на сохраняющиеся геополитические риски.

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