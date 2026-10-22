Британский регулятор энергетического рынка Ofgem одобрил заключение соглашения между Interconnector Limited и National Gas Transmission plc для поддержания возможности импорта газа через интерконнектор между Великобританией и Бельгией. Решение должно сохранить гибкость газовой системы страны в периоды высокого спроса, сообщает OilPrice.

Газовые соединения с Европой

Великобритания имеет несколько интерконнекторов с континентальной Европой, по которым газ может транспортироваться в обоих направлениях в зависимости от спроса. Газопроводы соединяют британскую систему с газовыми хабами в Бельгии и Нидерландах.

Эти маршруты лишь время от времени используются для импорта газа. Основная часть импортируемого Великобританией газа поступает по трубопроводам из Норвегии, а также в виде сжиженного природного газа от других поставщиков.

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Консультации по расходам

По данным Ofgem, доступные для британского рынка импортные мощности через континентальные интерконнекторы сократились в последние годы. Регулятор объяснил это снижением коммерческих стимулов для импорта из Европы и отдельными техническими ограничениями пропускной способности.

В то же время такие соединения остаются важным вариантом в периоды особенно высокого спроса, в том числе во время суровой зимней погоды. Ofgem открыл консультации до 20 ноября 2026 года по предложенному механизму регуляторного возмещения расходов на поддержание этой инфраструктуры.

Директор по энергетическим системам и устойчивости National Gas Гленн Брин-Якобсен заявил, что сохранение возможностей импорта через континентальные интерконнекторы должно укрепить устойчивость газовой системы в сложных ситуациях. Директор Ofgem по управлению энергетическими системами и безопасности Джек Пресли Эбботт отметил, что эти газовые связи важны на фоне долгосрочных изменений в энергосистеме.

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