В материале от 17 октября 2026 года OilPrice сообщило, что фьючерсы на нефть Brent с поставкой в январе 2027 года торговались по $102,59 за баррель. Контракт с поставкой в июне 2027 года оценивался в $92,71, а декабрьский контракт 2027 года — в $84,75 за баррель.

Риски для поставок

Для сравнения, в декабре 2025 года Brent торговалась ниже $70 за баррель. Издание считает, что участники рынка ранее рассчитывали на быстрое снижение цен после военного скачка, однако теперь потребители нефти хеджируют будущие закупки по более высоким ценам.

По оценке OilPrice, на цены влияют недоверие к официальным данным об объемах поставок из Персидского залива, более дорогие морские перевозки и перевалки нефти между судами. Издание также пишет о почти ежедневных атаках Ирана на танкеры в Ормузском проливе, которые, по его мнению, поддерживают военную премию в ценах на нефть.

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Запасы дизельного топлива и прогноз МЭА

OilPrice называет более сложной ситуацию на рынке нефтепродуктов, прежде всего дизельного топлива. По данным издания, потоки топлива из региона восстановились не в той мере, что поставки сырой нефти, поскольку ряд нефтеперерабатывающих заводов на Ближнем Востоке стал целями иранских ответных ударов.

Международное энергетическое агентство на этой неделе заявило, что начнет высвобождение более 20 млн баррелей дизельного топлива из совместных запасов стран-участниц для покрытия дефицита. Общий объем такого высвобождения может достичь 50 млн баррелей. В то же время, как пишет OilPrice, в ежемесячном отчете МЭА ожидает восстановления мировых поставок нефти до 108,3 млн баррелей в сутки с менее чем 101 млн баррелей в сутки в этом году.

Издание отмечает, что высокие цены на энергоносители могут усиливать инфляционное давление на мировую экономику. МВФ, по данным OilPrice, прогнозировал рост мировой экономики на 3,4% в 2027 году, а главный экономист фонда Сильвана Тенрейро предупредила, что устойчивость мировой экономики приближается к пределу.

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