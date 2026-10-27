Страны ОПЕК+, вероятно, оставят без изменений целевые объемы добычи нефти на декабрь на онлайн-встрече, запланированной на воскресенье. Об этом Channel NewsAsia сообщило со ссылкой на Reuters и трех собеседников, знакомых с ситуацией. По их словам, окончательное решение еще не принято.

Участники встречи

В онлайн-консультациях должны принять участие семь ключевых членов ОПЕК+: Саудовская Аравия, государство-агрессор Россия, Ирак, Кувейт, Алжир, Казахстан и Оман. По данным собеседников Reuters, группа также сосредоточена на переговорах по квотам на 2027 год.

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Экспорт стран Персидского залива

Страны Персидского залива наращивают экспорт на фоне войны с Ираном, которая в течение нескольких месяцев нарушала поставки. При этом большинство из них добывает нефть значительно ниже установленных целевых уровней.

ОПЕК+ объединяет Организацию стран-экспортеров нефти и государства-союзники, включая Россию. ОПЕК и власти государства-агрессора России на момент публикации не ответили на запросы Reuters о комментарии.

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