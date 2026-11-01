Семь ключевых участников ОПЕК+ на онлайн-встрече решили не менять целевые объемы добычи нефти на декабрь 2026 года. В их числе Саудовская Аравия, государство-агрессор Россия, Ирак, Кувейт, Алжир, Казахстан и Оман. Решение приняли на фоне перебоев с экспортом нефти из-за войны между США и Ираном.

Добыча ниже целевых показателей

Как сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters, страны Персидского залива наращивают экспорт, который в течение нескольких месяцев сталкивался с перебоями из-за конфликта. В то же время большинство участников, принимавших ежемесячные решения по производству, добывают нефть значительно ниже установленных целевых уровней.

На протяжении большей части 2026 года эти семь государств повышали производственные цели. В сентябре они завершили постепенную отмену сокращения поставок на 1,65 млн баррелей в сутки, согласованного в 2023 году. На предыдущих заседаниях участники также оставляли целевые показатели без изменений на октябрь и ноябрь.

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Квоты на 2027 год обсудят в конце ноября

Для большинства участников ОПЕК+ до конца 2026 года сохраняется еще один уровень сокращения добычи — примерно на 2 млн баррелей в сутки. Все 21 страна группы должны встретиться 29 ноября, когда аналитики ожидают решения по квотам на 2027 год.

ОПЕК+ также должна завершить пересмотр производственных мощностей стран-участниц в четвертом квартале. Базовые уровни на 2027 год определят будущие квоты и повлияют на планы по отмене действующих ограничений. По данным Reuters, война с Ираном нарушила проекты по расширению мощностей нефтедобычи на Ближнем Востоке, а завершение пересмотра теперь ожидается к середине ноября.

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