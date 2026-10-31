В Ливии Национальная нефтяная корпорация (NOC) сообщила, что получила информацию о перекрытии вооруженной группой главного клапана трубопровода, соединяющего месторождения Хамада и Такара с нефтеперерабатывающим заводом Аз-Завия. Об этом Anadolu Agency сообщило со ссылкой на корпорацию.

По данным NOC, клапан перекрыли в районе Рияйны. Принудительное закрытие вызвало резкий рост рабочего давления, поэтому технические бригады остановили перекачку, чтобы защитить трубопровод и производственные объекты.

Поставки нефти приостановили

18-дюймовый трубопровод является одной из основных линий поставок сырой нефти на НПЗ Аз-Завия. После остановки перекачки поставки с месторождений, подключенных к этой линии, были приостановлены.

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NOC предупредила, что длительное перекрытие может привести к потере 15 тысяч баррелей сырой нефти в сутки, предназначенных для переработки на заводе. В корпорации также отметили, что перебои представляют угрозу нефтяной инфраструктуре и непрерывности поставок сырья на НПЗ и могут иметь последствия для экономики Ливии.

NOC призвала восстановить перекачку

Национальная нефтяная корпорация осудила перекрытие и призвала соответствующие органы, в частности Службу охраны нефтяных объектов, обеспечить безопасность трубопровода, открыть клапан и как можно скорее восстановить перекачку.

22 октября NOC уже сообщала о подобном случае на линии Хамада—Аз-Завия. 21 сентября, по данным корпорации, вооруженные члены Службы охраны нефтяных объектов перекрыли клапан на месторождении Шарара на юго-западе Ливии, что вызвало резкое сокращение добычи. Позднее NOC оценила потери от того сбоя в 95 миллионов долларов США.

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