Правительство Пакистана заявило, что приложит все усилия для удовлетворения зимнего спроса на сжиженный нефтяной газ (LPG) и поставок бытового газа по трубопроводной сети. Министр нефти Али Перваиз Малик сообщил на пресс-конференции в Исламабаде, что во время трех основных приемов пищи приоритет будет отдаваться газоснабжению домохозяйств.

Как сообщает Dawn, перебои с поставками LPG возникли после закрытия пограничных переходов с Ираном. На фоне дефицита газ в баллонах продается на открытом рынке вдвое дороже официальной цены. LPG используется в стране, в частности, для рикш, приготовления пищи и в домохозяйствах, не подключенных к газопроводам.

Спрос и поставки

По словам Малика, годовой спрос Пакистана на LPG составляет около 2,4 млн тонн, или 6,5–7 тыс. тонн в сутки. Внутреннее производство достигает примерно 2–2,5 тыс. тонн ежедневно. Почти половина или даже большая часть потребностей ранее поступала через западную границу, где возникли сложности с поставками.

Остальной спрос обеспечивают два терминала — Engro и SSGC LPG, совокупная емкость хранилищ которых составляет около 14 тыс. тонн. Министр заявил, что отдельные продавцы воспользовались ситуацией и предлагали LPG по 700–800 пакистанских рупий за килограмм.

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Малик также сказал, что внутренний спрос на трубопроводный газ зимой может вырасти на 400–500 млн кубических футов в сутки. По его словам, правительство готово закупать для газовой сети даже более дорогое топливо и будет стремиться покрывать потребности за счет сжиженного природного газа.

Планы по импорту

Министр сообщил, что власти планируют открыть сектор LPG для конкуренции и поручили государственным компаниям Pakistan State Oil Company, SSGC LPG и Pakistan LNG Limited заключать крупные соглашения на поставки газа по межправительственным и коммерческим схемам. По его словам, это должно способствовать закупке как можно более дешевого топлива и его доступности для потребителей.

Малик пояснил, что регулятор Ogra сообщил о недавнем повышении цены на LPG после того, как Saudi Aramco объявила контрактную цену на уровне 756 долларов за тонну против 540 долларов в марте. Он добавил, что импорт сейчас покрывает около 70% потребностей страны в этом топливе.

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