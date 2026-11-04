В Исламабаде энергетическое ведомство Пакистана представило шесть сценариев пересмотра стоимости закупки электроэнергии на январь—декабрь 2027 года. Все они предусматривают, что показатель без учета налогов и других сборов будет выше нынешних 25,32 пакистанской рупии за единицу, сообщает Dawn.

Сценарии на 2027 год

Базовый сценарий предусматривает стоимость закупки электроэнергии на уровне 27,31 рупии за единицу, что на 1,99 рупии больше нынешнего показателя. По наиболее оптимистичному варианту, который чиновники назвали маловероятным, цена составит 25,883 рупии — на 0,563 рупии выше.

Два наихудших сценария предусматривают рост до 28,84 и 29,26 рупии за единицу — соответственно на 3,52 и 3,94 рупии. Еще два варианта, связанные с изменением спроса на электроэнергию и большей доступностью сжиженного природного газа и природного газа, допускают повышение на 2,25 и 1,12 рупии.

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Ни один из представленных сценариев не исходит из предположения, что война между США и Ираном будет продолжаться в 2027 году. Прогнозируемый годовой объем расходов на закупку электроэнергии составляет от 3,4 до 3,8 трлн пакистанских рупий.

Решение регулятора

Прогнозы на публичных слушаниях представили гендиректор Центрального агентства по закупке электроэнергии Рехан Ахтар и финансовый директор компании по планированию и мониторингу энергетики Навид Кайсер. Представители промышленных потребителей раскритиковали создание дополнительных структур и наем сотрудников с высокими зарплатами, заявив, что эти расходы способствуют повышению тарифов.

Национальный орган регулирования электроэнергетики Пакистана отложил принятие окончательного решения. Регулятор должен опубликовать его после изучения материалов слушаний и представленных позиций.

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