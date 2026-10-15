Палата представителей Нигерии одобрила во втором чтении законопроект о создании Национального органа по возобновляемой энергетике (NARE). Предлагаемое учреждение должно стать главным органом по регулированию и развитию возобновляемой энергетики в стране, сообщает Premium Times Nigeria.

Законопроект о внесении изменений в Закон об электроэнергетике 2025 года, внесенный депутатом Афамом Огена, был поддержан единогласно. Огена представляет федеральный избирательный округ Огбару и возглавляет комитет Палаты представителей по возобновляемой энергетике.

Передача полномочий

Инициатива предусматривает передачу NARE функций в сфере возобновляемой энергетики, которые сейчас распределены между Нигерийской комиссией по регулированию электроэнергетики, Агентством сельской электрификации и Фондом сельской электрификации.

По словам Огены, специализация нового органа должна улучшить координацию, сократить дублирование функций учреждений и обеспечить более целенаправленное развитие отрасли. Законопроект также предусматривает передачу NARE соответствующих работников, активов и текущих проектов других учреждений.

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Регулирование и финансирование

NARE планируют поручить регулирование и надзор за развитием солнечной, ветровой, гидро-, геотермальной, биоэнергетики и водородной энергетики. Орган также должен содействовать развитию мини-сетей и автономных систем электроснабжения для сельских, необслуживаемых и недостаточно обеспеченных электроэнергией общин, в том числе на островах.

Проект предусматривает, что орган сможет выдавать лицензии, устанавливать стандарты, содействовать справедливым тарифам и урегулировать споры на рынке возобновляемой энергетики. NARE также должен привлекать инвестиции посредством финансовых и регуляторных стимулов для местного производства, исследований, инноваций и развития навыков.

Отдельная норма предлагает направлять NARE 40% ежегодных средств Фонда сельской электрификации на финансирование проектов в сфере возобновляемой энергетики. Законопроект также предусматривает сотрудничество нового органа с энергетическим регулятором и Министерством финансов Нигерии по вопросам интеграции в энергосеть и координации политики. После второго чтения документ передали в профильный комитет для дальнейшего рассмотрения.

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