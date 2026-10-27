Пентагон рассматривает 90 дней автономной работы баз США — OilPrice

В США Пентагон, по данным OilPrice, рассматривает меры, которые должны позволить крупным военным базам на континентальной территории страны работать без внешней поддержки не менее 90 дней. Издание ссылается на Fox News, которое сообщило о документах, якобы полученных его журналистами.

Инициатива FORTRESS

По информации Fox News, планировщики Пентагона назвали инициативу FORTRESS. Ее цель — уменьшить зависимость военных объектов от гражданской инфраструктуры в случае масштабного отключения электроэнергии и сбоев поставок. Представитель Министерства обороны США Шон Парнелл заявил, что зависимость национальной обороны от стандартной гражданской инфраструктуры является неприемлемым риском.

Среди вариантов, которые, согласно материалу, изучает ведомство, — портативные ядерные реакторы, крупные системы накопления энергии и автономные микросети. Такие решения могли бы позволить базам отключаться от гражданских электросетей во время длительных отключений. В публикации отмечается, что потеря электроэнергии способна нарушить работу связи, логистики, производства вооружений и систем военного управления.

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Запасы и защита систем

Сообщается, что FORTRESS также может предусматривать накопление боеприпасов, топлива, критически важных минералов, электроники, запасных частей и медицинских товаров. Кроме того, план якобы охватывает подготовку гражданских заводов к быстрому переходу на производство для военных нужд, регулярные промышленные стресс-тесты и мобилизационные учения.

Отдельное внимание планируют уделять защите военных систем связи и навигации от сбоев в работе спутников и глушения GPS. В качестве рисков для энергосети в материале названы кибератаки, саботаж инфраструктуры и возможные перебои поставок во время военного конфликта.

В качестве примеров таких угроз OilPrice приводит предупреждения федеральных ведомств США в феврале 2024 года о связанных с Китаем хакерах Volt Typhoon, которые, по данным ведомств, скомпрометировали сети критической инфраструктуры. Также упомянуто нападение на две электрические подстанции в Северной Каролине в декабре 2022 года: без электричества тогда остались около 45 тысяч потребителей, а часть из них — до пяти дней.

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