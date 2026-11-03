После взрыва на НПЗ в Индии вспыхнул масштабный пожар — Anadolu Agency
Поздно вечером в понедельник после взрыва на нефтеперерабатывающем заводе Hindustan Petroleum Corporation Limited в портовом городе Вишакхапатнам в Индии произошел масштабный пожар. Об этом сообщает Anadolu Agency.
Пожар на территории НПЗ
По данным местных СМИ, возгорание началось в резервуаре с серным пеком. К тушению привлекли несколько пожарных машин и аварийные службы. Индийский телеканал NDTV показал кадры густого дыма, поднимавшегося над близлежащими районами города.
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Работа спасателей
Комиссар полиции Вишакхапатнама Шанкхабрата Багчи подтвердил, что пожар не вышел за пределы резервуара и не угрожал другим участкам нефтеперерабатывающего завода. Пожарные и аварийные службы продолжали работы, чтобы взять огонь под контроль.
На момент появления первых сообщений информации о погибших или пострадавших не поступало.