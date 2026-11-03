+8° Киев +6° Варшава +15° Вашингтон
$ 45.71 € 51.17 zł 11.58
$ 45.71 € 51.17 zł 11.58
+8° Киев +6° Варшава +15° Вашингтон
Новости Энергетика

После взрыва на НПЗ в Индии вспыхнул масштабный пожар — Anadolu Agency

UA.NEWS 03 Ноября 2026 01:11
После взрыва на НПЗ в Индии вспыхнул масштабный пожар — Anadolu Agency

Поздно вечером в понедельник после взрыва на нефтеперерабатывающем заводе Hindustan Petroleum Corporation Limited в портовом городе Вишакхапатнам в Индии произошел масштабный пожар. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Пожар на территории НПЗ

По данным местных СМИ, возгорание началось в резервуаре с серным пеком. К тушению привлекли несколько пожарных машин и аварийные службы. Индийский телеканал NDTV показал кадры густого дыма, поднимавшегося над близлежащими районами города.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Работа спасателей

Комиссар полиции Вишакхапатнама Шанкхабрата Багчи подтвердил, что пожар не вышел за пределы резервуара и не угрожал другим участкам нефтеперерабатывающего завода. Пожарные и аварийные службы продолжали работы, чтобы взять огонь под контроль.

На момент появления первых сообщений информации о погибших или пострадавших не поступало.

Читай нас в
Загружай наше приложение