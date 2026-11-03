Южная Корея и Турция договорились углубить сотрудничество в атомной энергетике и оборонной сфере по итогам саммита президентов Ли Чжэ Мёна и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сеуле 3 ноября. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Проект АЭС в Синопе

Президент Турции заявил, что подписанные документы в атомной отрасли должны развить сотрудничество, начатое предыдущим меморандумом. В ноябре 2025 года стороны заключили меморандум, который создал основу для взаимодействия по запланированной атомной электростанции в турецком Синопе.

Южнокорейские компании стремятся присоединиться к этому проекту. По словам Ли Чжэ Мёна, сотрудничество по АЭС в Синопе продвигается беспрепятственно. В тот же день страны также подписали меморандум о финансовом взаимодействии для атомных проектов, призванный поддержать участие южнокорейских компаний.

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Оборонное производство и технологии

В сфере обороны Сеул и Анкара договорились расширять совместное производство и технологическую кооперацию. Также они планируют изучать возможности совместного выхода компаний двух стран на рынки третьих государств.

Эрдоган отметил заинтересованность Турции в южнокорейской экспертизе в производстве полупроводников и других технологических направлениях. Он назвал оборонную отрасль сферой, где стратегическое партнерство уже дало практические результаты, и подчеркнул необходимость увеличить количество успешных совместных проектов.

Турция и Южная Корея имеют соглашение о свободной торговле, вступившее в силу в 2013 году. В прошлом году двусторонний товарооборот между странами достиг рекордных 10,7 млрд долларов США.

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