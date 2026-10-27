В Германии потенциальные территории для размещения подземного хранилища высокоактивных радиоактивных отходов сузили до менее чем 5% площади страны. Федеральная компания по поиску хранилища BGE анализирует участки, пригодные для изоляции около 27 тысяч кубометров таких отходов.

Как сообщает Der Spiegel, еще в 2025 году в процедуре отбора рассматривалось примерно четверть территории Германии. В 2020 году BGE определила 90 районов для дальнейшей проверки, охватывавших почти 54% площади государства.

Пять земель выбыли из поиска

Из текущего отбора исключили Рейнланд-Пфальц, Гессен, Берлин, Саксонию и Саар. По данным BGE, Саар перестал рассматриваться еще в 2020 году, Рейнланд-Пфальц выбыл в 2025-м, а Гессен, Берлин и Саксонию отсеяли в этом году.

Потенциально пригодные районы остаются на юге и востоке Германии, а также на севере и северо-западе страны. BGE считает, что их геологические условия в целом могут соответствовать требованиям для хранилища.

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Критерии и дальнейшие этапы

Во время отбора специалисты постепенно ужесточают требования к геологической безопасности. Они оценивают имеющиеся геологические и геоданные, в частности способность пород безопасно изолировать отходы. Потенциально пригодными породами считают гранит, соль и глину.

Для хранилища не рассматривают районы с поврежденными или опасными недрами, в том числе территории добычи полезных ископаемых, зоны вулканической активности и риска землетрясений. Также важно не допустить выхода радиоактивных веществ на поверхность через водные пути и обеспечить отвод тепла от отходов. Хранилище планируют отделить от поверхности слоем породы толщиной не менее 300 метров.

Нынешние результаты не являются окончательными: BGE должна предложить конкретные регионы для наземного исследования в конце 2027 года. После научной проверки и оценки Федеральным ведомством по безопасности обращения с ядерными отходами BASE законодатели — Бундестаг и Бундесрат — определят дальнейший ход процедуры. Хранилище планируют найти не позднее 2050 года, а его безопасность должна быть рассчитана на миллион лет.

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