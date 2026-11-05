Норвежская компания Equinor остановила добычу на нефтегазовой платформе Visund в норвежском секторе Северного моря после пожара в помещении электрощитовой. Огонь вспыхнул в среду незадолго до 11:00 по местному времени, сообщает OilPrice.

Пожар потушен, пострадавших нет

По словам представительницы Equinor Эллен Марии Шёльсбек, сначала работники заметили дым, а затем обнаружили пламя в помещении электрощитовой, где расположены панели управления и распределения электроэнергии на платформе. Пожар уже ликвидирован, никто не пострадал. Компания проинформировала об инциденте органы власти.

Из 128 работников, находившихся на Visund, от 70 до 80 человек перевели на соседние объекты. В Equinor заявили, что для возобновления работы потребуется ремонт, поэтому сроки возобновления добычи пока не определены.

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Экспортную мощность сократили до нуля

Норвежский оператор газотранспортной системы Gassco с 12:53 среды сократил доступную мощность Visund с 13,2 млн до 2,5 млн кубометров газа в сутки. На газовые сутки четверга мощность платформы указана на нулевом уровне, а продолжительность ограничений остается неопределенной.

Месторождение Visund в районе Тампен, к северо-востоку от Gullfaks, работает с 1999 года и преимущественно добывает газ. По данным Норвежского офшорного директората, в 2025 году оно поставило на рынок 5,1 млрд кубометров газа. Топливо транспортируется по трубопроводу Kvitebjørn на перерабатывающий комплекс Kollsnes, откуда поступает в Европу. Equinor владеет 53,2% проекта, Petoro — 30%, ConocoPhillips — 9,1%, Repsol — 7,7%.

Gassco также сообщала о других незапланированных перебоях на норвежских газовых объектах Åsgard, Oseberg и Troll.

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