В Кении профсоюз работников нефтяной отрасли KPOWU заявил о намерении начать забастовку 15 октября, если государственный оператор трубопроводов KPC не урегулирует трудовые споры. Как сообщает Nation Kenya, прекращение работы может повлиять на транспортировку, загрузку и распределение нефтепродуктов.

Генеральный секретарь KPOWU Джордж Окот заявил, что у руководства компании еще есть время для переговоров до истечения срока уведомления о забастовке 14 октября. По его словам, профсоюз считает действия менеджмента затягиванием рассмотрения претензий работников.

Требования профсоюза

Среди претензий KPOWU — невыплаченные или задержанные выплаты за сверхурочную работу, дежурства и питание. Профсоюз также заявляет о дискриминации при начислении доплат за сменную работу, невыплаченных надбавках за временное исполнение обязанностей, неурегулированных требованиях по транспортной надбавке и практике привлечения работников на нестабильных условиях.

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Кроме того, KPOWU обвиняет KPC в нарушении права работников на представительство, давлении на профсоюзных должностных лиц и невыполнении действующего коллективного соглашения. В профсоюзе подчеркнули, что для предотвращения забастовки необходимы конкретные действия, а не только заверения.

Позиция KPC

KPC подтвердила получение уведомления о забастовке в заявлении от 9 октября. Компания отметила, что продолжает переговоры с профсоюзом, в том числе при содействии Федерации работодателей Кении, и рассчитывает урегулировать спор через установленные механизмы трудовых отношений.

Компания заявила о приверженности выполнению коллективного соглашения и соблюдению трудового законодательства. KPC эксплуатирует сеть трубопроводов протяженностью около 1342 километров, по которой нефтепродукты транспортируются из Момбасы к внутренним терминалам в Найроби, Накуру, Элдорете и Кисуму, а также на региональные рынки.

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