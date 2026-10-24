В Японии премьер-министр Санаэ Такаити поручила министру промышленности Рёсею Акадзаве пересмотреть государственные субсидии, направленные на сдерживание цен на бензин и другие виды топлива. Об этом сообщает The Japan Times.

Возможное сворачивание программы

Такаити заявила, что представители как правящего блока, так и оппозиции призвали правительство рассмотреть постепенный пересмотр программы или стратегию выхода из нее. Причиной являются опасения относительно фискальной нагрузки.

«Мы гибко рассмотрим этот вопрос, в том числе размер субсидий и выход из программы помощи», — сказала премьер-министр.

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Цены и остаток средств

На фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке японское правительство предоставляет субсидии оптовым поставщикам нефти, чтобы удерживать среднюю розничную цену обычного бензина примерно на уровне 170 иен за литр. Среди возможных вариантов пересмотра власти рассматривали повышение целевой цены.

По состоянию на конец сентября в фонде для субсидирования оставалось около 560 млрд иен. Ожидается, что эти средства вскоре будут исчерпаны из-за роста цен на нефть. Такаити также поручила правительственным чиновникам найти необходимое финансирование для продолжения программы.

Япония ввела субсидии на бензин в 2022 году и прекратила программу в конце прошлого года. В марте этого года ее возобновили из-за сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке. С тех пор на субсидии в общей сложности было потрачено около 1,2 трлн иен.

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