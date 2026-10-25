Премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг заявил, что все стороны, заключившие коммерческие контракты на поставку газа, должны выполнять взятые обязательства. Заявление прозвучало после того, как Индонезия начала сокращать экспорт природного газа в Сингапур, сообщает Channel NewsAsia.

Сокращение поставок

Индонезия начала уменьшать экспорт газа в Сингапур в субботу. Индонезийский регулятор в сфере добычи нефти и газа SKK Migas объяснил это решение перенаправлением большего объема ресурса на внутренние нужды электроэнергетики.

По данным Управления энергетического рынка Сингапура, сокращение составляет 31 млн стандартных кубических футов газа в сутки. Это менее 2% общего ежедневного спроса страны на газ.

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Позиция Сингапура

Вонг отметил, что газовый импортер Сингапура примет необходимые меры для защиты своих прав и интересов по заключенным контрактам. Около 95% электроэнергии в стране производится из природного газа, значительные объемы которого поступают по трубопроводам из Индонезии.

По словам премьера, Сингапур готовился к рискам перебоев поставок, инвестируя в терминалы для импорта сжиженного природного газа из разных стран. Это дает государству альтернативные варианты в случае проблем с трубопроводными поставками.

Оценка ядерной энергетики

Вонг также заявил, что стране необходимо рассматривать более чистые источники электроэнергии, способные обеспечивать надежное круглосуточное снабжение, в частности ядерную энергетику. С 2027 года Сингапур начнет оценку в рамках обзора Международного агентства по атомной энергии, чтобы определить способность страны принять информированное решение об использовании ядерной энергетики.

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