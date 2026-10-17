Президент Тайваня Уильям Лай заявил, что власти не должны отвергать ни один источник энергии или жертвовать экологической устойчивостью ради идеологии либо краткосрочных выгод. В интервью инфлюенсеру Ю Тинхао он призвал провести профессиональную оценку возможного возвращения ядерной энергетики в энергетический баланс Тайваня.

Условия для возобновления атомной генерации

Как сообщает Taipei Times, Законодательный юань принял законопроекты, создающие правовую основу для возвращения атомной энергетики. Государственная энергетическая компания Taiwan Power Co также готовится к этому.

По словам Лая, правительство начнет работу по возобновлению атомной генерации, если профессиональная оценка покажет возможность решить вопросы ядерной безопасности и обращения с ядерными отходами таким образом, чтобы это получило общественную поддержку.

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Изменение позиции и развитие ИИ

Заявление президента означает изменение по сравнению с многолетней позицией Демократической прогрессивной партии, которая выступала против атомной энергетики. Когда Лай был премьер-министром в 2017–2019 годах, он поддерживал расширение газовой генерации и отвергал продление срока эксплуатации атомных электростанций.

Тайвань прекратил использование ядерной энергии в мае прошлого года. В то же время более 80% электроэнергетического баланса обеспечивало ископаемое топливо, а развитие инфраструктуры для искусственного интеллекта поднимало вопросы о надежности электроснабжения.

В отдельной части интервью Лай заявил, что правительство будет ответственно развивать отрасль искусственного интеллекта. Базовый закон об искусственном интеллекте, вступивший в силу в январе, предусматривает соблюдение автономии человека, конфиденциальности, информационной безопасности, справедливости, недискриминации, прозрачности и подотчетности. Власти также планируют выделить 100 млрд новых тайваньских долларов, или около 3 млрд долларов США, в течение восьми лет, чтобы помочь микро-, малым и средним предприятиям в трансформации бизнеса.

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