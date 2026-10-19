В Австралии двое активистов Greenpeace поднялись на LNG-объект Scarborough компании Woodside Energy у побережья Западной Австралии, после чего операции на нём были приостановлены. Активистов арестовали и предъявили им обвинения во вмешательстве в работу или деятельность морских нефтяных установок, сообщает OilPrice со ссылкой на местные власти. Максимальное наказание по такому обвинению составляет 10 лет лишения свободы.

Протест на Scarborough

По данным Reuters, активисты поднялись на объект в субботу и провели там ночь. В Greenpeace заявили, что участники акции намеревались оставаться там как можно дольше.

Протест был направлен против проекта Browse, который возглавляет Woodside. Greenpeace утверждает, что проект может навредить системе коралловых рифов, где обитает находящийся под угрозой исчезновения вид китов. В Woodside отвергают эти опасения, заявляя, что производственные объекты компании не будут контактировать с коралловой экосистемой.

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Параметры газовых проектов

По информации ABC, стоимость разработки Browse оценивается примерно в 34 млрд долларов. Проект предусматривает освоение крупнейшего в Австралии неразработанного месторождения природного газа.

LNG-объект Scarborough готов на 98%. Его стоимость составляет 12,5 млрд долларов, а запланированный объём производства — около 8 млн тонн сжиженного природного газа в год, а также 6 млн кубометров природного газа для внутреннего рынка. Ввести объект в эксплуатацию планировали до конца года, однако протест может повлиять на этот график, поскольку операции на нём оставались приостановленными.

Представитель Woodside заявил изданию Upstream, что действия Greenpeace вызвали значительную и потенциально затратную реакцию с привлечением ресурсов Западной Австралии для обеспечения безопасности и реагирования на операционные последствия.

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