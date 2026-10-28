В Северной территории Австралии Power and Water Corporation (PWC) сообщила об убытках свыше $500 млн за три года. В финансовом отчёте за 2025/26 год корпорация связала ухудшение результатов с высокими затратами на энергию: она закупала аварийный газ по повышенным ценам после сокращения поставок от главного поставщика Eni.

Как сообщает ABC News Australia, доналоговый убыток PWC за последний год составил $233 млн, тогда как годом ранее — $173 млн. Газовый объект Blacktip компании Eni, который должен был обеспечивать потребности Северной территории до 2031 года, закрыли после тропического циклона Fina в прошлом году.

Аварийные закупки газа

Проблемы с Blacktip создали дефицит, из-за которого власти были вынуждены покупать аварийный газ у экспортёров Santos и Inpex по значительно более высоким ценам. Энергетический аналитик Рик Уилкинсон заявил, что эти компании поставляют примерно треть газа Северной территории, и без этих поставок в регионе могли бы произойти отключения электроэнергии.

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По оценке Уилкинсона, цены на этот газ ближе к японским, которые примерно втрое выше австралийских. Он также отметил, что Santos и Inpex должны выполнять существующие контрактные обязательства перед покупателями в Японии и Северной Азии.

Ремонт и арбитраж

Данные Австралийского оператора энергетического рынка свидетельствуют, что по трубопроводу Bonaparte, соединяющему Blacktip с газовой сетью Северной территории, как минимум три месяца не поступал газ. Eni сообщила, что объект остаётся остановленным после повреждений, нанесённых циклоном Fina; компания объявила форс-мажор, а ремонт и работы по восстановлению добычи продолжаются.

PWC требует от Eni возмещения убытков, которые, по её оценке, она понесла из-за сокращения поставок газа. Спор передали в арбитраж; в отчёте PWC отмечено, что ход разбирательства был позитивным, однако возможное возмещение зависит от результата процесса. В настоящее время газовые генераторы территории полностью обеспечиваются поставщиками, отличными от Eni, а PWC считает действующие договорённости достаточными для нужд Territory Generation в ближайшей перспективе.

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