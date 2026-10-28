Катарская государственная компания QatarEnergy продлила форс-мажор на поставки сжиженного природного газа до конца 2026 года. Это затрагивает контрактные поставки в Европу и Азию в преддверии зимнего сезона, сообщает OilPrice.

Поставки в Италию

Итальянский импортер и поставщик энергии Edison заявил, что получил от QatarEnergy уведомление о продлении форс-мажора, который действует с апреля 2026 года. По данным Edison, катарская компания не сможет поставить до конца декабря еще три партии СПГ на терминал Adriatic LNG в Италии.

Форс-мажор на поставки катарского СПГ также продлили до конца года для Пакистана и Бангладеш. Источник в бангладешской государственной компании Petrobangla сообщил Reuters, что компания пытается закупить дополнительные спотовые партии, однако это существенно увеличивает расходы на импорт и усиливает финансовое давление.

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Рост стоимости газа

По оценке OilPrice, Пакистану придется потратить более 1 млрд долларов на обеспечение поставок СПГ в зимние месяцы. Правительство страны планирует приобрести на спотовом рынке десять партий газа по ценам, которые примерно вдвое превышают стоимость СПГ, поставляемого из Катара по долгосрочным контрактам.

Потоки СПГ через Ормузский пролив, по данным издания, не возобновились в существенных объемах. 28 октября цена ближайшего фьючерсного контракта на нидерландском хабе TTF, европейском ориентире газовой торговли, выросла на 1,5%. По состоянию на 8:30 по амстердамскому времени она составляла 108,51 доллара, или 97,53 евро, за мегаватт-час — самый высокий уровень со времен энергетического кризиса 2022 года.

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