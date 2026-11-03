Россия нанесла удары по энергетическим объектам в десяти областях Украины

В ночь на 3 ноября 2026 года и утром того же дня российские войска совершили массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Под ударом оказались объекты в 10 областях, где из-за последствий обстрелов вводятся аварийные отключения электроэнергии. В некоторых регионах воздушная атака продолжается.

Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов на брифинге, посвященном оперативной ситуации в энергосистеме по состоянию на 3 ноября.

По его словам, Россия нанесла прицельные ракетные и дронные удары по электростанциям, подстанциям систем передачи и распределения электроэнергии, а также теплоэлектроцентралям. Только за последние сутки враг целенаправленно атаковал энергетическую инфраструктуру более 20 раз.

Под ударами оказалась энергетическая инфраструктура в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Житомирской, Ровенской, Одесской, Черниговской, Черновицкой, Хмельницкой и Харьковской областях.

Некрасов сообщил, что по состоянию на утро самая сложная ситуация с электроснабжением наблюдается в Винницкой, Житомирской и Харьковской областях. Энергетическая инфраструктура этих регионов понесла масштабные повреждения. В результате повреждения оборудования нарушены возможности передачи электроэнергии потребителям.

Заместитель министра отметил, что энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов, а восстановительные работы ведутся круглосуточно.

Источник: Минэнерго

На юге Одесской области в результате новых российских атак серьезно поврежден объект ДТЭК «Одесские электросети». Из-за разрушения энергетического оборудования возникли перебои с электроснабжением.

Во время массированной комбинированной атаки на Украину в ночь на 3 ноября российские войска нанесли удар по Ровенской области. В результате обстрела повреждена одна из подстанций «Укрэнерго».

В ночь на 3 ноября российские войска нанесли авиационный удар по Немишлянскому району Харькова. В результате атаки пострадали 73 человека, среди которых пациенты больницы, медицинские работники и жители близлежащих домов.

В Днепре число раненых в результате российской атаки утром 3 ноября возросло до 15. Трое мужчин находятся в тяжелом состоянии.

В ночь на 3 ноября российские войска нанесли удар по Харькову баллистическими ракетами и управляемыми авиабомбами. Одно из попаданий зафиксировали на территории медицинского учреждения в Немишлянском районе города. По состоянию на 06:15 число пострадавших возросло до 62 человек.

В Харькове в результате российских ударов по объектам критической инфраструктуры по состоянию на 3 ноября частично приостановлены теплоснабжение и подача горячей воды. Также из-за нестабильного напряжения в электросетях возможны задержки движения поездов метро.

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