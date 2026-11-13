В результате российской атаки почти 150 тысяч абонентов в Черниговской области остались без электричества

В результате удара российских войск были повреждены объекты электроснабжения в Прилуцком и Нежинском районах Черниговской области. Без света остались около 150 тысяч абонентов.

Об этом сообщило в Telegram АО «Черниговоблэнерго».

«В результате атаки врага на объект электроснабжения обесточены около 150 тысяч абонентов в Нежинском и Прилуцком районах», — говорится в сообщении.

Энергетики приступят к выполнению аварийно-восстановительных работ, как только позволит обстановка с безопасностью, добавили в Черниговоблэнерго.

Ранее ДТЭК объяснил сложную ситуацию с освещением в Днепре: за неделю было атаковано более 10 энергообъектов.

Напомним, что в Киевской области по распоряжению Укрэнерго введены экстренные отключения. Это произошло после сообщения ДТЭК о серьезных повреждениях их объектов в Киевской области 7 ноября в результате атак российских террористов.

После массированного российского удара энергетикам удалось стабилизировать электроснабжение в большинстве районов Днепропетровской области. В то же время в Павлограде и части Самарского и Синельниковского районов по-прежнему действуют экстренные отключения.

Российские террористические войска в ночь на 7 ноября повредили один из энергообъектов ДТЭК в Киевской области. Часть Броварского района обесточена, а восстановление электроснабжения займет длительное время.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 7 ноября об ударе россиян по подстанциям, соединяющим Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом.

Читай нас в