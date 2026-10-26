В России — государстве-агрессоре — группа находящихся под санкциями танкеров в июле застряла во льдах возле пролива Вилькицкого на Северном морском пути в Китай. Суда встали на якорь примерно в 1300 километрах к северу от Полярного круга, а два атомных ледокола, которые могли оказать помощь, находились в нескольких днях пути, сообщает OilPrice.

Пролив Вилькицкого шириной около 55 километров расположен между северным побережьем Сибири и островом Большевик. Только одному судну удалось пройти через пролив. Остальные после ожидания ледоколов, продолжавшегося до двух недель, не смогли преодолеть его и искали другой маршрут.

Объемы перевозок

Россия пытается наращивать перевозки нефти и сжиженного природного газа по Северному морскому пути, рассчитывая на сокращение ледового покрова в Арктике. Согласно данным Reuters, на которые ссылается издание, к середине октября 2026 года этим маршрутом перевезли около 20 млн баррелей российской нефти. Это примерно на 50% больше по сравнению с 2025 годом.

В то же время этот объем составляет около 1% общего морского экспорта российской нефти. В конце сентября норвежский Center for High North Logistics сообщал, что вдоль всей трассы Северного морского пути перевезли примерно 2 млн тонн грузов, преимущественно сырой нефти, или около 15 млн баррелей. Грузы направлялись в Китай и другие азиатские страны, главным образом из порта Мурманск.

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Лед и санкционные ограничения

Руководительница арктического проекта экологической организации Bellona Ксения Вахрушева отметила, что меньшее количество льда не обязательно облегчает судоходство. Лед, который раскалывается и движется, может скапливаться в узких проливах, которые не способны пройти суда без надлежащего ледового класса.

Аналитик консалтинговой компании Ambrey Томас Алекса заявил, что западные санкции серьезно осложняют России строительство и обслуживание арктических судов и инфраструктуры. По его словам, запасные части и строительные материалы приходится получать через третьи страны, а норвежские, датские и нидерландские компании, которые ранее выполняли ремонтные работы, больше этого не делают.

Bellona также предупреждает о риске разливов нефти с участием старых и ненадлежащим образом обслуживаемых танкеров теневого флота. Вахрушева подчеркнула, что в холодной арктической среде естественное разложение нефти происходит медленнее, а информацию об инцидентах на Северном морском пути Россия не публикует.

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