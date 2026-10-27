В Саудовской Аравии компания Saudi Aramco предложила европейским нефтепереработчикам дополнительные партии сырой нефти для отгрузки в октябре и ноябре. Как сообщает OilPrice, это произошло после возобновления работы трубопровода Восток—Запад и перебоев с выполнением октябрьских контрактов для европейских клиентов.

Спотовые партии со скидкой

По данным Bloomberg, на которые ссылается издание, в конце октября Aramco предложила спотовые партии нефти со скидкой к официальной цене продажи. Отгрузки были доступны из порта Янбу на Красном море или из Сиди-Керир на средиземноморском побережье Египта.

После этого компания предложила дополнительные спотовые партии с отгрузкой в ноябре. Европейским переработчикам также сообщили, что они получат полные объемы, предусмотренные ноябрьскими контрактами.

Поставки и добыча

Ранее в октябре Aramco сообщила европейским клиентам об отмене контрактных поставок на этот месяц после атаки, которая остановила трубопровод Восток—Запад. По информации OilPrice, трубопровод уже возобновил работу, а компания вновь предлагает партии для отгрузки в октябре и ноябре.

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Обычно Саудовская Аравия поставляет в Европу от 700 тыс. до 800 тыс. баррелей нефти в сутки, преимущественно по долгосрочным контрактам. Из-за отмены октябрьских поставок европейские НПЗ искали замену на спотовом рынке. Трейдеры сообщили Bloomberg, что дополнительные саудовские объемы уже способствовали снижению цен на отдельные сорта нефти в Европе.

В сентябре Саудовская Аравия увеличила добычу примерно на треть — до более чем 8 млн баррелей в сутки, после самого низкого за более чем три десятилетия уровня в августе. По данным Международного энергетического агентства, ОАЭ также нарастили производство до рекордного уровня, а экспорт Ирака приближается к довоенным показателям.

Aramco также развивает зарубежные мощности по хранению нефти и альтернативные маршруты экспорта. В частности, компания заключила соглашение о хранении нефти в Сингапуре, которое должно начать действовать в 2027 году.

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