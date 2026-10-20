Саудовская Аравия и азиатские нефтеперерабатывающие заводы спорят об условиях срочных контрактов на поставки нефти в 2027 году. Предметом разногласий стало то, следует ли засчитывать спотовые закупки, осуществлённые в этом году, в объёмы поставок по срочным контрактам на 2026 год.

Спор об объёмах

Как сообщает OilPrice, азиатские переработчики настаивают, что объёмы нефти, приобретённые на спотовом рынке, должны засчитываться как контрактные. Они объясняют это тем, что продавцы не могли поставить предусмотренные соглашениями партии сырья.

В то же время Саудовская Аравия, по данным собеседников Bloomberg, настаивает, чтобы покупатели взяли на себя обязательства по более крупным объёмам закупок в 2027 году. Саудовская сторона связывает это с тем, что покупатели не выполнили контрактные обязательства по приобретению срочных поставок в этом году.

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Неопределённость на спотовом рынке

По данным источников Bloomberg, спор, вероятно, уже отразился на спотовом рынке: азиатские покупатели замедлили закупки нефти с ноябрьской загрузкой в Саудовской Аравии и других странах Ближнего Востока. Азиатские НПЗ не спешат соглашаться на большие объёмы срочных поставок в следующем году из-за продолжающегося конфликта и неопределённости относительно ситуации в Ормузском проливе.

Переговоры должны завершиться в ближайшее время, поскольку азиатские переработчики обычно в ноябре заказывают спотовые партии, которые должны быть загружены в январе 2027 года. Без понимания объёмов срочных поставок на январь будет сложнее оценить спрос на ближневосточные спотовые партии.

В то же время ADNOC разрешила отдельным азиатским переработчикам засчитывать спотовые закупки в объёмы срочных контрактов, сообщили источники Bloomberg. Стороны ещё не решили, будет ли такой механизм действовать в 2027 году.

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